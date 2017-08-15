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YEDAŞ'ın projesi Amerika'da beğenildi



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SAMSUN (İHA) - Uluslararası standartlarda elektrik dağıtım kalitesi ve tedarik sağlamak amacıyla teknolojik uygulamalara önem veren YEDAŞ, yürütmekte olduğu ESRI Kurumsal CBS Projesi ile San Diego'da düzenlenen ESRI 2017 Kullanıcı Konferansı'na katıldı. Konferansın açılış sunumunda YEDAŞ ESRI Kurumsal CBS Projesi'ne de yer verildi.

YEDAŞ Projeler Koordinatörü Taner Fenerci, "SAP Merkezli Dağıtım Şirketleri için Kurumsal CBS Çözümleri" konu başlığı ile yaptığı sunumda; proje kapsamını, çözüm mimarisini ve projenin 39 bin 394 km2'lik alanda 5 il, 66 ilçe, 4 bin 800 mahalle/köyü kapsayan YEDAŞ dağıtım bölgesinde; operasyonel verimlilik açısından sağlayacağı avantajları anlattı.

İzleme sistemleri ve bilgi teknolojileri alanında geliştirdiği projelerle sektörde öncü olan YEDAŞ, proje sonunda, CBS sistemlerinin şebeke otomasyon sistemleri ile (SCADA/DMS, OSOS..) entegre edilmesini ve SAP sistemlerindeki iş verilerinin coğrafi verilerle birlikte SAP HANA teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı yönetilmesini sağlamış olacak.

(SAM-SLH-Y)



15.08.2017 10:08:40 TSI

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