ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YEDAŞ'ın projesi Amerika'da beğenildi

15 Ağustos 2017 Salı, 10:06
YEDAŞ'ın projesi Amerika'da beğenildi
YEDAŞ'ın projesi Amerika'da beğenildi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Uluslararası standartlarda elektrik dağıtım kalitesi ve tedarik sağlamak amacıyla teknolojik uygulamalara önem veren YEDAŞ, yürütmekte olduğu ESRI Kurumsal CBS Projesi ile San Diego'da düzenlenen ESRI 2017 Kullanıcı Konferansı'na katıldı. Konferansın açılış sunumunda YEDAŞ ESRI Kurumsal CBS Projesi'ne de yer verildi.
YEDAŞ Projeler Koordinatörü Taner Fenerci, "SAP Merkezli Dağıtım Şirketleri için Kurumsal CBS Çözümleri" konu başlığı ile yaptığı sunumda; proje kapsamını, çözüm mimarisini ve projenin 39 bin 394 km2'lik alanda 5 il, 66 ilçe, 4 bin 800 mahalle/köyü kapsayan YEDAŞ dağıtım bölgesinde; operasyonel verimlilik açısından sağlayacağı avantajları anlattı.
İzleme sistemleri ve bilgi teknolojileri alanında geliştirdiği projelerle sektörde öncü olan YEDAŞ, proje sonunda, CBS sistemlerinin şebeke otomasyon sistemleri ile (SCADA/DMS, OSOS..) entegre edilmesini ve SAP sistemlerindeki iş verilerinin coğrafi verilerle birlikte SAP HANA teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı yönetilmesini sağlamış olacak.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 10:08:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun Emniyeti yeni binaya taşınıyor
YEREL

SAMSUN EMNİYETİ YENİ BİNAYA TAŞINIYOR
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine yeni dekan
YEREL

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE YENİ DEKAN
Babalar ve Çocukları Kampı
YEREL

BABALAR VE ÇOCUKLARI KAMPI
Tekkeköy'e Osmanlı Hamamı
YEREL

TEKKEKÖY'E OSMANLI HAMAMI
OMÜ'de kesin kayıtlar başladı
YEREL

OMÜ'DE KESİN KAYITLAR BAŞLADI
Şahin: &quot;Partimizin 16. yılının sevincini yaşıyoruz&quot;
YEREL

ŞAHİN: "PARTİMİZİN 16. YILININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"
Vali Kaymak: &quot;Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli&quot;
YEREL

VALİ KAYMAK: "ASKERLERİMİZİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Atakum'da 1 yılda 1 milyon metrekare yol
YEREL

ATAKUM'DA 1 YILDA 1 MİLYON METREKARE YOL
İlkadım'ın binası yükseliyor
YEREL

İLKADIM'IN BİNASI YÜKSELİYOR
OMÜ'den 'logo' açıklaması
YEREL

OMÜ'DEN 'LOGO' AÇIKLAMASI
Mehmetçik Vakfı, kurban bağışlarını kabul etmeye başladı
YEREL

MEHMETÇİK VAKFI, KURBAN BAĞIŞLARINI KABUL ETMEYE BAŞLADI
Kayıt olan öğrencilere anında Samkart
YEREL

KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE ANINDA SAMKART
SASKİ, taşkın riski taşıyan dereleri ıslah ediyor
YEREL

SASKİ, TAŞKIN RİSKİ TAŞIYAN DERELERİ ISLAH EDİYOR
Psikiyatri hastalarına moral gezisi
YEREL

PSİKİYATRİ HASTALARINA MORAL GEZİSİ