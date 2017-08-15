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Vali Su'dan, Cumhuriyet Başsavcısı ve Baro Başkanına ziyaret



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'de göreve başlaması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Mersin Barosu Başkanı Ali Er'e iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Su, ilk ziyaretini Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirerek, Başsavcı Mustafa Ercan ile bir araya geldi. Mersin Adliyesi önünde Başsavcı Ercan tarafından karşılanan Su, makama geçerek, Başsavcı Ercan ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra adliye içindeki Mersin Barosu'na geçen Vali Su, Baro Başkanı Ali Er ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Başsavcı Ercan'ın da eşlik ettiği Vali Su, Baro yönetimi ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Yönetim Kurulu Üyelerini Su'ya tanıtan Baro Başkanı Er, çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mersin Barosu olarak, Mersin Valiliği tarafından toplum yararına gerçekleştirilen tüm davetlere ve çalışmalara katıldıklarını belirten Er, gerek hukuki gerekse toplumsal her türlü konuda yardıma ihtiyaç duyulduğunda baronun her zaman görev alabileceğini söyledi. Vatandaşların, özellikle çocukların ve kadınların hakları ve hukukları konusunda komisyon ve merkezleri vasıtasıyla tüm vatandaşlara bilgiler verdiklerini ve bu konularda eğitimler düzenlediklerini dile getiren Er, "Ülkemizde sıkça değişen yasalar karşısında, baromuzun avukatlarımıza hızlı bilgi akışı sağlamak için aktif rol üstleniyoruz, güncel yasa değişikliklerini takip ederek avukatlarımıza duyuruyoruz" dedi.

Vali Su ise Mersin Barosu'nun ve üyelerinin hukuk ve adaletin tecellisi için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Baronun, üyelerini ve vatandaşları hukuksal ve toplumsal olaylar karşısında bilinçlendirme çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Su, bu nedenlerle de barolara çok önemli görevler düştüğünü kaydetti.

(KYM-Y)



15.08.2017 10:14:42 TSI

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