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Şampiyonu Spor A.Ş. karşıladı

15 Ağustos 2017 Salı, 10:15
Şampiyonu Spor A.Ş. karşıladı
Şampiyonu Spor A.Ş. karşıladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Makaralı Yay Okçuluk Dünya Şampiyonu olma başarısını gösteren Demir Elmaağaçlı, Erkilet Havaalanı'nda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de okçuluk eğitimi alan geleceğin şampiyonları tarafından karşılandı. Elmaağaçlı, kendisine gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan'da katıldığı şenlikler sırasında Kayserili sporcu Demir Elmaağaçlı'nın okçulukta dünya şampiyonu olduğunu belirtmiş ve bu dalda yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirmişti. İlimize ve ülkemize büyük gurur yaşatan Demir Elmaağaçlı, Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasının ardından geldiği memleketinde geleceğin şampiyonları tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., milli okçu için bir karşılama töreni düzenledi. Demir Elmaağaçlı, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın coşkulu marşları ve Spor A.Ş. Spor Okulları Okçuluk öğrencilerinin tezahüratı ve alkışlarıyla karşılandı.
Karşılamada konuşan Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak okçuluğa çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve yaz döneminde 3 bin 500 öğrencinin okçuluk eğitimi aldığını belirterek yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Dermir Elmaağaçlı gibi Okçuluk alanında başarılara sahip olan ve Gençler Okçuluk Şampiyonasında Türkiye birincisi olma başarısını gösteren Gizem Elmaağaçlı da "İlk kez ağabeyimi bu kadar kalabalık ve coşku ile karşılıyorum. Çok mutlu oldum" dedi.
Dünya Şampiyonu Demir Elmaağaçlı ise, coşku ile karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şampiyonada bile bu denli heyecanlanmadım. Giderken söz verdiğim gibi birincilikle dönmenin gururunu yaşıyorum. Destek veren, gönül veren herkese ve özellikle Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(AÖ-Y)

15.08.2017 10:17:06 TSI
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