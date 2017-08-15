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KTÜ'yü tercih edenlerin oranı yüzde 80'i geçti

15 Ağustos 2017 Salı, 10:15
KTÜ'yü tercih edenlerin oranı yüzde 80'i geçti

Bekir Koca
TRABZON (İHA) - Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) tercih ederek kayıt yaptıranların oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı.
KTÜ'de bu yıl ki öğrenci kontenjanı sayısı 9 bin 693 olarak belirlenirken, bunların 2 bin 999'u ön lisans eğitimi, 6 bin 693'ü ise lisans eğitimi olarak açıklandı. Ön lisans eğitiminde şu ana kadar 2 bin 97 kişi kayıt yaptırırken, başvuru oranı yüzde 70'i geçti. Lisans programında ise şu ana kadar 6 bin 485 kişi kayıt yaptırırken, buradaki doluluk oranı ise 97'yi buldu.
Jeoloji, jeofizik, maden mühendisliği gibi bölümlerde ise doluluk oranın yüzde 50 seviyelerinde olduğu belirtilirken, şahsen başvuruda bulunarak kayıt yaptıracakların süresi 18 Ağustos Cuma günü sona ereceği belirtildi.
(BK-ÖS-Y)

15.08.2017 10:17:30 TSI
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