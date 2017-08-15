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Girişimcilik kursuna katılanlar, fabrikaların çalışmasını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de düzenlenen girişimcilik kurslarında eğitim gören kursiyerler, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları yerinde inceledi.

Bingöl Belediyesi ve KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarında eğitim gören 30 kursiyer, organize sanayi bölgesini ziyaret etti. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Nurallah Çiftçi, tarafından karşılanan kursiyerler faal durumda olan fabrikaları gezip, inceleyerek yatırımcılardan bilgi aldı.

41 parselden oluşan bölgede 21 fabrikanın aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirten Çiftçi,"Devletimiz girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor. Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra belgelerinizi alacaksınız. Bu belgeleri değerlendirerek, devletin sunduğu fırsatları değerlendirmenizi umuyoruz. KOSGEB kanalıyla sağlanan desteklerden veya yakın zamanda hayata geçirilecek cazibe merkezleri programından girişimcilik belgelerinizle faydalanabilirsiniz"dedi.

Kurs eğitmeni Suat Çiçin ise, girişimci adaylarının iş hayatını daha yakından tanımaları ve Bingöl'de yapılan yatırımları yakından incelemeleri amacıyla gezi programı düzenlediklerini söyledi.

Girişimci adaylarına iş sahası oluşturmak için girişimcilik kursları düzenlediklerini ifade eden Çiçin," Bingöl Belediyesi olarak bu ay dört ayrı girişimcilik kursu düzenledik. Bunlardan ikisi tamamlandı ve girişimci adaylarımız belgelerini aldı. Yıl içerisinde düzenlediğimiz kurslara katılarak belge sahibi olan 50 girişimci adayı iş sahibi oldu. Bütün girişimci adaylarımızın devletin sağladığı desteklemelerden faydalanmasını umuyoruz"diye konuştu.

(YA-HİV-Y)



15.08.2017 10:19:44 TSI

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