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Çukurova'dan ücretsiz tiyatro kursları



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine yaz aylarında da devam ediyor. Tiyatro sezonunun kapanmasının ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, uzman eğitmenleri ile diksiyon, oyunculuk ve drama ana sanat dallarında verilen eğitimlere devam ediyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Adana'yı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.



Tiyatro kursları devam ediyor

Çukurova Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından Orhan Kemal Kültür Merkezi ve Turhan Selçuk Sanat Okulu'nda verilen tiyatro kursları devam ediyor. 7-12, 13-17 ve 18 ve üzeri üç yaş grubuna verilen eğitimlerde kursiyerler haftada dört gün ders alıyor. Toplam 120 kursiyere diksiyon, oyunculuk ve drama sanat dallarında güzel, etkili ve doğru konuşma, beden dili, fonetik, yoğunlaşma, diyafram tekniği, doğru nefes alma, sesi iyi kullanma, hitabet, konuşma teknikleri, tonlama, vurgulama konularında uygulamalı eğitim veriliyor. Kursların sonunda kursiyerler, sezon başında sergilenmek üzere bir tiyatro oyunu sahneleyecek. Kursta başarılı olan tüm kursiyerlere sertifika verilecek.



"Çukurova denince akla kültür sanat geliyor"

Göreve geldikleri günden bu yana kültür ve sanatla iç içe bir Çukurova için çalıştıklarını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Çukurova denince akla artık kültür ve sanat geliyor. 7'den 77'ye herkesi sanatla buluşturuyoruz. Adana halkı, yaz döneminde düzenlediğimiz kurslarımıza da yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro kurslarımızda, konusunda birikimli ve uzman eğitmenlerimizle, yüzlerce vatandaşımıza kurs veriliyor. Kültür ve sanat anlamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek ve Adana'yı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

(ELF-Y)



15.08.2017 10:26:10 TSI

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