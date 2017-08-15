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Van'da 'Kardeşlik ve Spor' turnuvaları başlıyor



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VAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında yapılacak müsabakaların Van'daki ayağı 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 20 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Muş, Ağrı ve Van illerini kapsayan 4 ana branşta günübirlik spor alanları kurulması suretiyle sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak bölge halkının bireysel ve toplumsal gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora olan ilginin arttırılmasını hedefleyen kardeşlik ve spor turnuvaları düzenleneceği belirtildi. 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları'nın Van etabının ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 17-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Atatürk Lisesi bahçesinde sokak basketbolu ve badminton müsabakaları düzenleneceği kaydedildi. Müsabakalara katılmak isteyenlerin müracaatlarını Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimindeki basketbol ve badminton antrenörlerine yapmaları gerektiği belirtildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu proje ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücünü kullanarak bölge gençliği ve halkının hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora her yaştan katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Doğu Anadolu Bölgemizden Van, Ağrı, Elazığ, Muş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde badminton, sokak basketbolu, plaj voleybolu ve bisiklet branşlarında faaliyetler gerçekleştirilecek. İlimizde de sokak basketbolu ve badminton branşlarında faaliyetler yapılacaktır. Tüm Van halkını müsabakalara başvurmalarını bekliyoruz. Müsabakalar 17 Ağustos 2017 tarihinde saat 16.00'da Atatürk Lisesi bahçesinde başlayacaktır" dedi.

İl Müdürü İnanç; müsabakaların final ayağının ise 24-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında saat 16.00'da valilik binası önünde yapılacağı ve katılımcılara ise çekilecek kura sonucu bisiklet hediye edileceğini sözlerine ekledi.

(MSA-Y)



15.08.2017 10:26:33 TSI

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