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Özalp ilçesine hizmet kompleksi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinde yapımına başladığı hizmet kompleksinin tamamlanmasıyla itfaiye, yol bakım-onarım ve VASKİ birimleri aynı noktada halka hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan vatandaşların hizmetlerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için modern hizmet binaları yapıyor. Bu kapsamda Özalp ilçe merkezinde 2 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanda tam donanımlı bir hizmet kompleksinin yapımına başlandı. Tesislerin tamamlanması ile birlikte Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının, İtfaiye Daire Başkanlığının ve VASKİ'ye ait birimler bu tesislerden faydalanacak. Üç ayrı yapıdan oluşan komplekste 463 metrekare idari bina, 1340 metrekare hangar ve 332 metrekare itfaiye binası bulunuyor. 2018 yılında tamamlanması planlanan kompleksin 2 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.



Kiralık müstakil ev itfaiye binası yapılmış

Büyükşehir Belediyesinin Özalp'te yapacağı hizmet binaları, ilçede ilk olma özelliği de taşıyor. Halihazırda itfaiye hizmetleri önceki yönetim tarafından kiralanmış bir müstakil evde verilmeye çalışılırken, kapalı hangarının bulunmamasından ötürü itfaiye araçları ağır kış şartlarına maruz kalarak olası yangınlara müdahalede eksik kalıyordu. Bu eksiklik, kompleksin tamamlanmasıyla sona erecek.

Ayrıca; tuz ve asfalt depolama alanları bulunan hangarda, araçların bakım ve onarım işleri de yapılacak.

(MSA-Y)



15.08.2017 10:28:03 TSI

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