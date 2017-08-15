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Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı

15 Ağustos 2017 Salı, 10:41
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında 4-1'lik Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından lige kötü bir başlangıç yapan Manisaspor, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki Manisaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de 19 Mayıs Stadyumu'nda, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Core egzersizi çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbola özgü dayanıklılık çalışmasının ardından yarı sahada oyun oynandı. Antrenman stretching ile tamamlandı. Sağ bacak ön üst adalesinde ağrı bulunan Slavko Perovic, sol bacak arka üst adalesinde ağrı bulunan Axel Meye ve üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren Emrullah Şalk takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.
Siyah-beyazlılar 15 Ağustos Salı günü saat 09.30 ve 18.30'da gerçekleştirilecek antrenmanlar ile hazırlıklarına devam edecek.
(AY-Y)

15.08.2017 10:44:12 TSI
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