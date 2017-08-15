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Başkan Sözlü'den Kızıldağ-Pozantı yolu müjdesi

- ''Engellere takılmam, hizmeti yarım bırakmam''



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ev sahibi olarak katıldığı Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde yaptığı konuşmasında Kızıldağ'dan Pozantı'ya ulaşan yolun bu yıl biteceğinin müjdesini verdi.



Ecdad yaylasına hizmet

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin köklü bir kültür mirası olduğunu, Amerikanın keşfinden daha önemli bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Başkan Sözlü, 532'ncisi düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin daha geniş kitlelere yayılması, bölgeye ulaşımın kolaylaşması için göreve geldiklerinden bu yana geliş yolu ve çevre yolu yaptıklarını, daha önce iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı yolun artık üç şeritli olduğunu ifade etti. Pozantıya ulaşan yolun da bu sene biteceğinin müjdesini veren Başkan Sözlü, ''Kızıldağ'dan Pozantı'ya ulaşmak için Adana üzerinden otoyolu kullanmak zorunda kalıp, 178 kilometre yol gitmek zorunda kalan hemşerilerimiz 25 kilometrelik yeni yoldan 30 dakikada Pozantı'ya ulaşım sağlayacaklar'' dedi.



''Kurdun boynu kalın olur''

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Toroslara ve orada yaşayan insanlara hizmet etmekten gurur duyduklarını aktaran Başkan Sözlü, ''Bu bölgenin insanı yıllarca ihmal edilmiş. İhmal edilmesine rağmen devlete baş kaldırmamış, Atatürk ve Cumhuriyet demekten vazgeçmemiş Toroslar insanına hizmet ederek ihmal edilmişliklerini unutturacağız. Engeller var sıkıntılar var ancak engele ve sıkıntıya aldanmayacak, takılmayacağız. 18 Eylül'de şehir hastanesinin açılacağı söyleniyor, ancak böylesi büyük bir yatırımda şehircilik açısından etkisi ne olur diye soran yok ama trafik yükü için Devlet Bahçeli Köprüsü gibi bir çözüm var. Köprünün alt yapısı ile ilgili 150 milyon belediye meclisinden kredi onayı aldık, ASKİ'nin yaklaşık 40 milyon izleme kredisi istedik ancak hala İç İşleri Bakanlığı'nda bekliyor. Kurdun boynu kalın olur kendi işini kendi görür. Yarım bırakmam'' diye konuştu.

(ELF-Y)



15.08.2017 10:45:53 TSI

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