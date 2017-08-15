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azada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kuaför toprağa verildi

15 Ağustos 2017 Salı, 10:47
azada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kuaför toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kuaför toprağa verildi

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda önceki akşam meydana gelen 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kuaför gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bilindiği gibi, önceki akşam Kuşadası-Davutlar yolu Değirmen mevkiinde meydana gelen kazada, Kuşadası yönünden gelen 35 AR 5656 plakalı bir cip, hatalı sollama yaparak Davutlar'da bir düğünden dönen ve içinde 5 kişi olan Ali Can Güçsoy'un kullandığı 06 FVK 15 plakalı bir otomobile çarpmış, hem hatalı sollama hem de aşırı hız sonucu gerçekleşen kaza sonucu sürüklenen otomobil, seyir halinde olan B AE 4949 Alman plakalı bir otomobile çarparak durabilmişti. Kazada, Davutlar'daki düğünün ardından Kuşadası'na eğlenmeye giden otomobilde bulunan ve Davutlar'da kuaförlük yaptığı belirlenen evli ve bir çocuk annesi Kevser Güçsoy hayatını kaybetmiş, aracı kullanan eşi Ali Can Gürsoy dahil 4 kişi de yaralanmıştı.
Kuşadası'na bağlı Davutlar'da kuaförlük yapan ve çok sevilen bir çocuk annesi Kevser Güçsoy, Osmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çevresinde çok sevilen Kevser Güçsoy'un cenazesi sırasında bir yakını gözyaşı döktü.
(ZH-MB-Y)

15.08.2017 10:50:02 TSI
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