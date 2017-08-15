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Ağrı'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda, tır üzerinde bulunan vinç, yolcu midibüsün üstüne düşmesi sonucu ağır yaralanan ve Van'a sevk edilen Fatih Nazlıgül yolda hayatını kaybetti. Midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'den 8'e yükseldi. 14 yaralının tedavisi ise devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.30 sıralarında Ağrı'nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Salih Oygar idaresindeki 65 ET 520 plakalı yolcu midibüsünün üzerine yol yapım çalışmasında kullanılan seyir halinde olan Hüseyin T.'nin yönetiminde bulunan tırın üzerindeki vinç düştü. Kazada ölü sayısı 7'den 8'e yükselirken, yaralı 14 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimlerinin, Güllüzar Yılmaz (38), Levent Şahin (34), Ergül Kızıltaş (23), Kadir Kızıltaş (32), Baran Alpaslan (21), Adem Bilgi (27), Ferhan Koca (26), Dilan Yılmaz (18), Muhammet Ali Özdemir (23), İbrahim Bilgi (31), Abdulselam Açıkgöz (23), Yaşar Yöntem (44), Enes Karagöz (17), Serdar Aktaş (19) olduğu belirtilirken ismi öğrenilemeyen bir kişinin de Tutak ve Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kazada ağır yaralı olan Fatih Nazlıgül adlı vatandaş Van'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'den 8'e yükseldi.

(AS-AA-Y)



15.08.2017 10:51:24 TSI

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