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Eskişehirlilerin paten çılgınlığı

- Oyuncak dükkanı işletmecisi Şerafettin Şeker:

- "Kullanım alanlarının bisiklet alanlarından daha fazla olması palete rağbeti artırdı"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Oyuncak dükkanı işletmecisi Şerafettin Şeker, oyuncak sektöründe satışta bulunan patenlerin son iki yıldır daha çok rağbet gördüğünü dile getirerek kullanım yaşının 6'lı yaşlarda başladığını söyledi.

Kentin parklarında sıklıkla paten kullanan çocukların görüldüğünü kaydeden Şerafettin Şeker, "Hasan Polatkan Bulvarı üzerinde bulunan Dede Korkut parkında sıklıkla kullanan çocukları görüyoruz. Bunun yanında Büyükdere'de Uğur Mumcu Parkı ya da her mahallenin kendine özgü olan parklarında paten kullanan çocukları görmek mümkün hale geldi. Özellikle hat boyunda, Devlet Demir Yolları'nca yapılan hat boyu düzenlemesi sonrası alanı bu çocuklarımız paten pisti olarak kullanıyorlar. Diğer illerde de olduğu gibi bizim ilimizde de paten satışı arttı. Ancak son iki yıldır Eskişehir'de daha da artış görülmekte. Patene olan ilginin bisiklete olandan daha fazla olduğunu da söylemek mümkün" dedi.

AVM'lerde reyon görevlileri de tercih ediyor

AVM'lerdeki reyon görevlilerinin de paten kullanımının arttığının altını çizen Şeker, "Şuan paten satışından kafamızı kaldıramıyoruz. Oyuncak satışları yaz aylarında pek yapılmaz. Bunun sebebi ise çocuklar evlerde kapalı kalmadıkları için satış olmaz. Dış mekân oyuncakları olarak küçük yaş gruplarında akülü arabalar, kaykaylar, scooterlar en önemlisi bisiklettir. Paten satışları ile bisikletler ikinci plana atıldı diyebiliriz. Çünkü paten kullanım alanları bisiklet kullanım alanlarından daha fazla. Özellikle kent merkezinde oturan çocukların bisiklet kullanması tehlikeli hala gelebiliyor. Bisiklet kullanabilecekleri yolları yok, ancak annesi çocuğunun patenini bir poşete koyup akşam parka götürüp gezmesine, enerjisini atmasına izin veriyor. Bundan üç beş yıl öncesinde de paten vardı, gün geçtikçe kullanımı arttı. Çocuklar birbirinden görerek ya da çizgi film karakterlerinden görerek aldırabiliyorlar. Önceleri bizlerin aileleri 'Aman düşersin ne yapacaksın pateni' derlerdi. Şimdi bakıyorsunuz ki bazen aileler teşvik ediyor. Ya da aldıktan sonra 30 - 40 dakika içinde kullanmayı öğrenebiliyorlar. Paten kullanımının çok zor olmadığını yeni nesil bizlere kanıtlıyor bu anlamda. Ayrıca aldıkları patenlerin yanında kask ve korumalıklarını da almayı ihmal etmiyorlar. Çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz."

(MY-Y)



15.08.2017 10:52:17 TSI

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