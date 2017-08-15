YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Caminin elektriği 10 gün içinde verilecek

Caminin elektriği 10 gün içinde verilecek



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, elektriği olmayan caminin 10 gün içinde elektriğe kavuşacağını açıklandı.

Akçakoca ilçesi Kurugöl Köyü İkizdere mahallesinde 2 yıl önce hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan camide karanlıkta cep telefonu ışığı ile ibadet ettikleri haberinin medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, sıkıntının bir an önce çözülmesi talimatı verdi.

Vali Dağlı'nın verdiği talimat üzerine harekete geçen Akçakoca Kaymakamlığı, müftülük, köy muhtarlığı ve SEDAŞ yetkileri yaptıkları istişare sonucunda sıkıntının 10 içinde çözüleceği bilgisini verdi.

(TT-RFK-Y)



15.08.2017 10:54:20 TSI

NNNN

