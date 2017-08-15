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Bismil'de oto galericiler şehir dışına taşınacak



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DİYARBAKIR (İHA) - Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in talimatıyla hazırlanan Oto Galericiler Sitesi projesi ile Bismil'in kanayan yarası durumundaki kent içi kaldırım işgali, yaya ve araç trafiği sorunu ve karmaşası tarihe karışıyor.

Bismil'de kaldırım işgaline son vermeye, yaya ve araç trafiği karmaşası sorunu ile araç yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışma başlatan Bismil Belediyesi, sayıları 30'ü geçen ikinci el oto alım satım işi yapan galerici esnafını tek bir çatı altında toplamak amacıyla Oto Galericiler Sitesi projesi hazırladı. Belediye, sorumlu belediyecilik anlayışıyla hareketle yaklaşık 2 ay önce startını verdiği çalışmaları tamamladı ve başta meslek kuruluşları olmak üzere ilgili meslek sahiplerini bilgilendirmeye başladı.

İlçenin yaya ve araç trafiğine rahat bir nefes aldıracak, aynı zamanda İlçenin sosyo-ekonomik yapısına pozitif katkı sağlaması öngörülen Oto Galericiler Sitesi projesi ile ilgili ilk toplantı Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Gülenç, "Çoğu ilden büyük olan Bismil'de bu sorunun çözülememiş olması ve buna bağlı Oto Galericiler Sitesi'nin olmaması büyük bir eksiklik. Bismil Belediyesi olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için yaklaşık 2 ay öncesinden çalışma başlattık ve Belediyemizin çalışmaları doğrultulsun da önemli aşamalar kaydettik. Oto Galericiler Sitesi'nin kurulmasıyla kent içi yaya ve trafiği rahatlayacağı gibi, ikinci el oto alım ve satım işi yapan esnafı da aynı çatı altında toplayacak çağdaş ve modern bir projedir" dedi.

Projenin uygulanacağı alan ile kent merkezi arasında ki mesafe yaklaşık 5 kilometre olduğunu söyleyen Başkan Gülenç, "Batman Yolu üzerinde yer alması ulaşım açısından da hem esnaf, hem de vatandaş için büyük kolaylık olarak değerlendiriliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA-MP-Y)



15.08.2017 10:55:21 TSI

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