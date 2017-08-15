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Hayvan satıcıları düvenin karaborsaya düşmesinden korkuyor

- Düve satışı yasaklandı küçükbaş hayvana olan talep arttı

- Çiftlik Müdürü Abdullah Türkmen,

- "Düvenin satışının yasaklanmasını karaborsaya dönüştürmek isteyenler olacaktır"

- "Daha satış gerçekleşmese de baskül fiyatı da şuanda 20 lira ile 21 lira arasında değişiyor"



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Burak Tekin - Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Kurban Bayramına sayılı günler kala düve satışının karaborsaya düşme ihtimali, büyükbaş hayvan satıcılarını korkutuyor.

Yaklaşan bayram öncesi kurbanlık hayvanlar alıcılarını bulmaya başlarken, düve satışının yasaklanması küçükbaş hayvana olan talebi arttırdı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada düvenin Kurban pazarına girmeyeceğini söylemişti. Ellerinde düve sayısı fazla olan satıcılar ise, düve satışının yasaklanmasından dolayı vatandaşların küçükbaş hayvana yöneldiklerini söylüyor. Büyükbaş hayvan satıcılarının en büyük korkuları da, düvenin karaborsaya düşerek değerinde satılmaması oluyor.



"Daha satış gerçekleşmese de baskül fiyatı da şuanda 20 lira ile 21 lira arasında değişiyor"

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çavlum Mahallesinde bulunan bir çiftlikte müdürlük yapan Abdullah Türkmen, satılacak olan hayvanların canlı kilo fiyatlarının 20-21 lira arasında değişeceğini ifade etti. Türkmen, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Tabi belli düşüşler yaşadık ama ayakta kaldık, şimdilik de elhamdülillah diyoruz. Kurban piyasasında her satıcı umduğunu bulmak ister. Tabi umduğumuzu bulamamamız da oluyor. Şuanda daha baskül üzeri konuşuluyor kurbanlar. Daha satış gerçekleşmese de baskül fiyatı da şuanda 20 lira ile 21 lira arasında değişiyor. Ama ilerleyen zamanlarda, Kurban Bayramı'na 10 gün kala bu rakamlar netleşecektir" dedi.



"Düvenin satışının yasaklanmasını karaborsaya dönüştürmek isteyenler olacaktır"

Türkmen, bu sene düve satışının yasaklanacak olmasının küçükbaş satışını arttırdığını belirtti. Abdullah Türkmen, düve satışının karaborsaya düşmesinden korktuklarını söyleyerek, "Düve kesimi bu sene yasaklandı ve bu yasakta kimi besiciye yaradı kimi besiciye yaramadı. Temennimiz tabi ki herkesin helali karşısında güzel paralar kazanması. Ama düvenin yasaklanması bu sene küçükbaşa yaradı diyelim. Küçükbaşın en ufağı şuanda bin lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Satışlarda tabi ki oldu oda düvenin yasaklanması sebebiyle. Tabi ki bu dişi düve bizim işimize yaramadı. Çünkü benim elimde şuan 800 tane düve var. Bu düvelerin ilerideki akibetini bilmediğim için onlarla şuanda uğraşmaktayım. Düvenin yasaklanması sebebiyle bunu şuanda karaborsaya dönüştürmek isteyenler olacaktır. İnşallah karaborsaya düşmeden halledilecektir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

(BRK-Y)



15.08.2017 10:56:47 TSI

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