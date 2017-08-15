Nevşehir'de ByLock operasyonu, 7 kişi gözaltına alındı
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Nevşehir'de ByLock operasyonu yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı ByLock operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
15.08.2017 11:10:39 TSI
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