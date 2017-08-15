ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nevşehir'de ByLock operasyonu, 7 kişi gözaltına alındı

15 Ağustos 2017 Salı, 11:08
Nevşehir'de ByLock operasyonu, 7 kişi gözaltına alındı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Nevşehir'de ByLock operasyonu yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı ByLock operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)

15.08.2017 11:10:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
YEREL

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY, VALİ AKTAŞ'I ZİYARET ETTİ
Bıçakla gasp ve yaralama faili yakalandı
YEREL

BIÇAKLA GASP VE YARALAMA FAİLİ YAKALANDI
Karısını bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
YEREL

KARISINI BIÇAKLA YARALAYAN ŞAHIS YAKALANDI
Açıkgöz, &quot; AK destanları milletimizle birlikte yazdık&quot;
YEREL

AÇIKGÖZ, " AK DESTANLARI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YAZDIK"