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Eski Bakan Gemalmaz: "Erzurum giderek gelişen ve büyüyen bir şehir"



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ERZURUM (İHA) - 1989-1991 yılların da kurulan 47'inci Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları makamın da ziyaret etti.

47. hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynakları eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz, hemşerileriyle hasret gidermek için Erzurum'a geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunan eski Bakan Gemalmaz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları, makamında ziyaret ederek yeni hizmet binasın da incelemeler de bulundu. Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ziyaret sırasında Palandöken'in genel yapısı ile belediye hizmetleri konusunda eski Bakana bilgi verdi.

Erzurum'u ve Palandökeni iyi tanıdığını belirten Enerji ve Tabii Kaynakları eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz,"Hiçbir şekilde Erzurum'umuzla bağlarımızı koparmadık bilhassa bağlarımızı daha da güçlendirdik. Erzurum giderek gelişen ve büyüyen bir kent. Bölgesin de her zaman lider şehir olmuştur. Palandöken belediyemizin çalışmalarını ve yatırımlarını gördükçe inanın bir çocuğa bayramlık alırsınız sevinir ya işte ben de öyle seviniyor ve mutlu oluyorum. Bu başarılı çalışmalarından dolayı sayın başkanımız Orhan bulutlara ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Bulutlar: "Değişim devam edecek"

Palandöken Belediyesinin, yatırımları, sosyal, kültürel, imari gibi birçok alanda yenileme çalışmaları yaptıklarını altyapı ve üst yapı problemlerini de çözdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "5 merkez mahalleden oluşan Palandöken Belediyemiz daha sonra köy mahalleleri ile birlikte 26 mahalleye dönüşerek yaklaşık 165 bin nüfuslu bir ilçe olduk. Tüm merkez ve köy mahallelerimiz deki birçok eksiğimizi giderdik. Son 8 yılda 75 yeni park yaparak çocukların, gençlerin, ailelerin vakit geçirdikleri alanları oluşturduk. Bir kültür merkezi yaptık ikincisini inşa ediyoruz, bin 250 kişilik kapalı spor salonu hizmete girdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünü tamamladık, yeni hizmet binamızı halkın hizmetine sunduk. Doğunun en çağdaş ve modern Nikâh Sarayı projesini tamamladık ihale aşamasına getirdik. Birçok çalışmamız büyük bir şevkle devam ediyor Palandöken ilçemizde değişim devam ediyor" diye konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



15.08.2017 11:15:41 TSI

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