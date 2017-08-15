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Devesini bulana ödül verecek



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde devecilik ile uğraşan Aytekin Kaya, hırsızlar tarafından meradan çalınan devesini bulana ödül vereceğini söyledi. Yavru devesinin merada otlarken hırsızlar tarafından çalındığını belirten Kaya, devesini bulan kişiyi ödüllendireceğini ifade etti.

Aydın'da Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya hırsızlar tarafından merada otlarken çalınan yavru devesini arıyor. İncirliova'da deve çiftliği bulunan Kaya, develerin yavruları ile birlikte merada otladığını, hırsız veya hırsızların bir gece yavru devesini çaldıklarını belirtirken, yavru devesini bulmak için vatandaşlardan yardım beklediğini duyurdu.

Kaya, "Develerim yavruları ile birlikte İncirliova Yazıdere Mahallesinde bulunan merada uzun zamandan beri otluyor. Başlarında bakıcısı da var ama, hırsızlar gecenin karanlığından faydalanarak yavru develerimden birini çalmışlar. Sabah olunca sayımda yavru develerimizden birinin olmadığını gördük. Jandarmaya haber verdik. Araştırma sürüyor. Vatandaşlardan da yardım bekliyorum. Yavru devemi bulana güzel bir ödül vereceğim" dedi.

(OD-MB-Y)



15.08.2017 11:25:43 TSI

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