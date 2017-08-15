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Kozan'da trafik kazası;2 yaralı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Göçyolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mustafa Tatlı. Yönetimindeki 07 LT 525 plakalı otomobil ile Muhammet Canpolat'ın kullandığı 01 Y 8771 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muhammet Ali Canpolat ve diğer araçta yolculuk eden Yeter Tatlı Yaralandılar. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.

(EMR-Y)



15.08.2017 11:26:07 TSI

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