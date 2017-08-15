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Bolu Mengen'de 20 bin kişiye Uşak tarhanası ikram edildi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivaline konuk olan Uşaklı aşçılar 20 bin kişiye Uşak tarhanası ikram etti.

Bolu'nun Mengen İlçesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Aşçılık ve Turizm festivalinin 32'incisi yapılan festival yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış törenine yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren ünlü aşçılarla, protokol ve binlerce vatandaş katıldı.

63 yörenin ürünlerinin sergilendiği alanda farklı lezzetlerin bulunduğu stantları gezen vatandaşlar ürünlerden tatma şansını da buldu.

32. Uluslararası Bolu Mengen turizm Festivali'nde Uşak tarhanası festivale gelen misafirlere ikram edildi. Yaklaşık 20 bin kişilik tarhana dağıtıldı.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, Uşak yemeklerinin Türkiye'de marka olmuş Bolu Mengen ilçesindeki festivalde tanıtma imkanı bulduklarını belirtirken, Uşak yemeklerinin festivalin en ilgi çeken stantlarından biri olduğunu söyledi. Demir; "Festival boyunca Uşak Belediyemizin desteği ve selamları ile yaklaşık 20 bin kişiye Uşak tarhanası ikram ettik. İkram çeşmemiz neredeyse hiç boş kalmadı. Bu ve bunun gibi ünlü yemek festivallerinde Uşak'ın adını ve yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

(EÖ-MB-Y)



15.08.2017 11:26:21 TSI

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