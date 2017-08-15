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Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği ilgi gördü

15 Ağustos 2017 Salı, 11:25
Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği ilgi gördü
Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesinin düzenlediği Halkoyunları Şenliği Cumhuriyet Meydanında başladı. İki gün sürecek olan şenliğe ilk gece katılım yoğun oldu.
Burhaniye Belediyesi ve Karadağ Kud Tekstilac'ın Burhaniye'de ortaklaşa düzenlediği halkoyunları şenliğine ilk gecede ilgi yoğun oldu. Geceye, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç ve Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Galip Yardımcı'nın yanı sıra yüzlerce Burhaniyeli katıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen gecede ilk olarak sahneye konuk ekip Karadağ çıktı. Yöresel oyunlarını sergileyen Karadağ ekibi, oyunlarını canlı müzik eşliğinde oynadı. Konuk ekibin arkasından sahne alan Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları Ekibi de Balıkesir yöresine ait yerel oyunları oynadı. İlgi ile izlenen ekipler büyük alkış alırken, aynı ekipler, 15 Ağustos Salı akşamı saat 21.30'da Ören Meydanında, 23.00'da İskele Mahallesi Yat Limanında olacaklar.
(FT-EME)

15.08.2017 11:27:11 TSI
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