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Kahve ikramı ile tanıtım



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf müşterilerine yönelik kahve ikramı etkinliği düzenledi.

Tavşanlı ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Çelik, aynı zamanda satışını yaptığı Türk Kahvesi makinesi tanıtımında müşterilere kahve ikramında bulundu.

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten Çelik,"Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır' atasözünden yola çıkarak böyle bir etkinlik düzenledik. Hizmet ve ticaretimizde müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlamda birlikte, satışa sunduğumuz ürünleri de en iyi şekilde tanıtmayı hedefledik. Bugün de Türk Kahvesi yapımında kullanılabilen kahve makinesini tanıtmak istedik. Bunun için, iş yerimizin önünde kahve içme alanı oluşturduk. Personelimiz de merak eden vatandaşlara ürünün özelliklerini tanıtıcı bilgi aktarıyor. Halkımızın etkinliğimize gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. İlerleyen sürelerde benzer etkinliklere devam edeceğiz" dedi. (Tİ - EFE)



15.08.2017 11:30:36 TSI

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