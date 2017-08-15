Kızıltepe'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Tayfur Demir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Tepebaşı Mahallesi 679'uncu Sokak'taki bir adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 1,5 kilogram esrar ele geçirilirken, İsmail Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı.
(TD-MP-Y)
15.08.2017 11:34:06 TSI
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