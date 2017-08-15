ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızıltepe'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:31
Kızıltepe'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
Kızıltepe'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Tayfur Demir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Tepebaşı Mahallesi 679'uncu Sokak'taki bir adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 1,5 kilogram esrar ele geçirilirken, İsmail Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı.
(TD-MP-Y)

15.08.2017 11:34:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MAÜ'de öğrenciler için olimpik yüzme havuzu
YEREL

MAÜ'DE ÖĞRENCİLER İÇİN OLİMPİK YÜZME HAVUZU
Mardin'de tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı
YEREL

MARDİN'DE TARIM VE HAYVANCILIK MASAYA YATIRILDI