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Erciyes Teknopark'ta ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlendi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:31
Erciyes Teknopark'ta ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlendi
Erciyes Teknopark'ta ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlendi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında üç farklı ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) proje önerisi yazma eğitimleri düzenlendi. Her bilim dalına özel olarak anlatılan eğitimler, alanında birçok TÜBİTAK projesini başarıyla yürütmüş akademisyenlerin eğitmenliğinde gerçekleştirildi.
Düzenlenen eğitimlerle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi: "Projesiz Akademisyen Kalmasın hedefi doğrultusunda Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırmacılarımızın proje yazma çalışmalarını teşvik etmek ve Araştırma Destekleri Başkanlığına bağlı hibe fonları hakkında bilgilendirme yapmak adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.
Bu doğrultuda araştırmacılarımızın proje yazım süreçlerini destekleyebilmek için üç ayrı bilim dalında uygulamalı TÜBİTAK ARDEB proje önerisi yazma eğitimi düzenlendik. Düzenlediğimiz bu eğitimler 3 farklı eğitimciyle 3 farklı programda 8 tam gün boyunca 120 araştırmacıya verildi.
TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığı'na bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi düşünen Erciyes Üniversitesi'ndeki tüm araştırmacılarımıza Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak bu eğitimler sonrası ücretsiz birebir rehberlik hizmeti de vererek araştırmacılarımızın proje yazma çalışmalarını destekleyici etkinliklerimizi sürdürüyoruz."
(AÖ-Y)

15.08.2017 11:34:20 TSI
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