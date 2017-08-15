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Hakkari'ye Avrupa standartlarında asfalt



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında kent genelinde başlattığı asfalt çalışmasına geceli gündüzlü devam ediyor.

Kentte şimdiye kadar yapılmamış birçok alt ve üstyapı hizmetini hayata geçirilen Hakkari Belediyesi, ilk defa Avrupa standartlarına göre bitümlü sıcak karışım asfalt ile yolları yapıyor. Çukurdan, çamurdan ve tozdan geçilmeyen, belirli kaldırım ve çevre düzeni bulunmayan kent yolları, öncelikli olarak gerekli genişletme, kaldırım, refüj, çevre düzenleme ve zemin reglaj çalışmalarından geçirilerek asfalta hazır hale getiriliyor. Asfalta hazır hale getirilen yollar, daha sonra profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt ile büyük bir özenle yapılıyor.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in de sürekli denetlediği asfalt çalışmaları, kentin değişik noktalarında gündüzlü ve geceli olarak devam ediyor. Çalışmalardan memnun olan Hakkarili vatandaşlar; çukurdan, çamurdan ve tozdan geçinmeyen yollardan kurtulmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında başlatılan çalışmaların kentin değişik noktalarında devam ettiğini belirttiler.

(FT-MSA-Y)



15.08.2017 11:37:39 TSI

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