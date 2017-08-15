Nevşehir'de ATV kazası 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında meydana gelen ATV kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Acıgöl'den Karapınar kasabasına gitmekte olan Derviş Ahmet yönetiminde ki ATV sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda takla attı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri burada ATV sürücüsü Derviş Ahmet'e ilk müdahaleyi yaptı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Derviş Ahmet'in Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
(COŞ-SK)
15.08.2017 11:38:54 TSI
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