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Nevşehir'de çocuk cami buluşması yapıldı

- Nevşehir'de bin 500 öğrenci cami buluşmasına katıldı





(Fotoğraflı - Görüntülü)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - NEVŞEHİR(İHA) Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kuran kurslarına katılan öğrencilerin 'Çocuk Cami Buluşması' programı tarihi Kurşunlu Camii'nde yapıldı.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencilerin düzenlediği program çerçevesinde tarihi Kurşunlu Camii'nde bin 500 öğrenci bir araya geldi. Öğrenciler tarafından hazırlanan program çerçevesinde Avusturya'dan gelen 13 yaşında ki Furkan Türker tarafından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda öğrenciler sonra hep birlikte salâvat getirdi. Program öğrenciler tarafından hutbe verilmesi, vaaz verilmesi ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ile sona erdi.

İl Müftüsü Yakup Öztürk, programla ilgili açıklamasında, "Yazın tatili giren öğrencilerimizin camiye gelmesini Kur'an-ı Kerim öğrenmesini, ibadet kurallarını öğrenmesini, milli ve manevi değerleri kazanmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Nevşehir'de yaz kurslarına öğrencilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Biz bugün bu çocuklarımızı bir camide buluşturalım ve tarihi bir camimizi seçtik ki onların hafızalarında yer etsin istedik. Nevşehir'de ki yaz kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin çoğu burada toplandılar. Bir program yapıyorlar. Bu programı tamamıyla kendileri yapıyor. Kuran okuyor, hutbe okuyan, vaaz okuyan, ilahi okuyan, hatim duası yapan çocuklarımız hep bu yaz kuran kurslarına devam eden bizim yavrularımızdır. Nevşehir il genelinde 6 bine yakın öğrenci yaz kursu görüyor. Şu anda buraya bin 500 öğrencimiz toplanmış bulunuyor. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

(COŞ-SK)



15.08.2017 11:42:31 TSI

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