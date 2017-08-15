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Kepez'de 14 engelliye tekerlekli sandalye



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, ortopedik engelli olan 14 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde yapılan tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Başkan Hakan Tütüncü, "Engelli kardeşlerimizin mutlu olması bizin en önemli önceliğimizdir." dedi.

Hizmete yeni açtıkları belediye sağlık merkezinde, 14 ortopedik engellinin yüzünü güldürdüklerini belirten Başkan Tütüncü, bedensel engelli bireylere ve ailelerine şöyle seslendi: "Sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Bu vesile ile sizlere 14 tane tekerlekli sandalye hediye ettik. Güle güle kullanın. Belediyemiz, evde bakım ve sağlık ekiplerimizle her zaman sizlerin yanı başında ve emrindedir. Çünkü sizi çok seviyoruz. Her türlü ihtiyacınızda belediyemiz emrinizdedir."

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra tekerlekli sandalyeleri bedensel engellilere teslim etti.



15.08.2017 11:42:45 TSI

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