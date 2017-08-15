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Dilovası'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:41
Dilovası'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Dilovası'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Dilovası'nda kurban satış ve kesim yeri Bayrak Tepe Parkının yanında bulunan pazar yeri olarak belirlendi.
Dilovası'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yeri belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nda ilçede park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve çevre hijyen şartları yeterli olmayan mahallerde kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyeceğine dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada; Kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı hususu, mahalli mutat vasıtalarla vatandaşlara önceden duyurulacağı bildirildi. Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yeri belirlenmesi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Kurban satışı için memleketlerinden gelen esnafımızın ve Dilovalı hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarının düşüldüğü daha hijyenik ve düzenli kurban pazarını hizmete sunacağız" dedi.
(RFK-Y)

15.08.2017 11:43:41 TSI
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