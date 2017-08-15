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Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümeni ve gelişmenin bir ifadesidir"

15 Ağustos 2017 Salı, 11:44
Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümeni ve gelişmenin bir ifadesidir"
Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümeni ve gelişmenin bir ifadesidir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Büyükkılıç, "Özel sektör piyasa araştırması yaparak işyeri açar, bu açıdan bölgemizde açılan işyerleri bir bakıma Melikgazi'nin büyüdüğünün, geliştiğinin ve ticaret hacminin arttığının bir ifadesidir" dedi.
Selçuklu Mahallesinde özel bir marketin açılışına katılan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç , açılışa iştirak eden bölge halkı ile sohbet etti.
Üretimin Merkezi, Ekonominin Adresi
Kayseri ilinin 555 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan alış veriş merkezleri olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Bugün burada bir marketin açılışını yaptık. Birkaç yıl sonra bu tür marketlerde bu bölgeler için yeterli olmayacaktır. Belediye olarak bu tür yerleri her zaman çok yönlü denetliyoruz. Zabıta müdürlüğümüz aracılığı ile satılan ürünün fiyatı, son kullanma tarihi ve çalışanların sağlık karnesi gibi çok yönlü denetimleri belirli aralıklar ile uygulamaktayız"dedi.
Market açılışına semt halkı ile iştirak ederek bu marketin Gecekondu Önleme bölgesi olan Selçuklu 'da açılmasının tesadüfü olmadığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışa katılan çocuklara sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AÖ-Y)

15.08.2017 11:47:19 TSI
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