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Aslana'pa tarla günü



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Aslanapa ilçesinde düzenlenen 'tarla günü' etkinliğinde 4 çeşit buğday hasadı gerçekleştirildi.

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri kapsamında Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile birlikte ortaklaşa yürütülen "Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Yayımı Projesi" kapsamında Aslanapa ilçesinde tarla günü düzenledi.

Tescilli çeşitlerin yerel çeşitlere göre farklılıklarının ortaya koyulduğu tarla günü etkinliğine Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Geçit Kuşağı Serin İklim Tahıllıları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, Üretim İşletme bölüm başkanı Abdülkadir Atalay, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Yunus Başan, muhtarlar, üreticiler, çiftçiler ve teknik personel katıldı.



"Aslanapa tarımını daha iyi yerlere getirecektir"



40 dekarlık arazi üzerinde 10'ar dekar olarak kuru ekimi yapılan yerel çeşit Bayraktar 2000 ile Es 26, Nacibey ve Müfitbey buğday çeşitlerinin verim karşılaştırılmasının yapılacağını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bize düşen iyi, kaliteli ve yüksek verimli çeşitleri tarla günü etkinlikleri ile siz çiftçilerimizle buluşturmak. Bundan sonra ki tercih sizin, doğru şekilde toprak işleme ile doğru tohum seçimi ve doğru zamanda ekim ve gübreleme yaparsanız ve rabbimde bu sene ki gibi yağmur gönderirse veriminiz ve kazancınız yüksek olur" dedi.

Buradaki güzel çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Aslanapa Kayakamı Emin Kaymak, "Aslanapalı vatandaşlarımız hem tarlada hemde hayvancılıkta alnının teri ve gözünün nuru ile çalışıyor. Çiftçilerimize bu çalışma ile katkı yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzden bu tür faaliyetleri artırarak devam ettirilmesini istiyoruz. Bu noktada biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Yapılacak olan çalışmalar Aslanapa tarımını daha iyi yerlere getirecektir" diye konuştu.

Düzenlenen tarla günü etkinliğinde Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünden Dr. Savaş Belen tarafından ekimi yapılan buğday çeşitlerinin tarla başında morfolojik, tarımsal ve kalite özellikleri hakkında bilgi verilmesinin ardından hasat gerçekleştirildi.

Kıraç alanda kuru ekimi yapılan yerel çeşit Bayraktar, 2 bin dekarda 340 kilo, Nacibey çeşidi dekarda 470 kilo, Es26 çeşidi dekarda 510 kilo ve Müfitbey çeşidinden ise dekara 600 kilo verim alındığı belirtildi. (YD-EFE)



15.08.2017 11:55:48 TSI

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