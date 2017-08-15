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SAMEK yaz kursları başarıyla tamamlandı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir SAMEK'lerde gençler için düzenlenen yaz dönemi kursları sona erdi. 5 ilçede gerçekleştirilen kurslarda bin 322 öğrenci eğitim aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yaz dönemi kursları sona erdi. 5 ilçede eğitim faaliyeti gösteren kurslarda; Arifiye, Kaynarca ve Karasu'da 7-17 yaş, Akyazı, Geyve'de 14-17 yaş arası bin 322 öğrenci eğitimler aldı. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, "Kurslarımıza ilgi gösteren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah SAMEK merkezlerimizde gösterdikleri başarılı çalışmaları, eğitim hayatlarında da sürdüreceklerdir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, "Karasu, Akyazı, Arifiye, Kaynarca ve Geyve ilçe merkezlerimizde ki SAMEK'lerde öğrencilerimiz yeteneklerini keşfedebildikleri eğlenceli bir yaz tatili geçirdiler. Öğrencilerimize Akıl Oyunları, Arapça, Bağlama, Ebru, Gitar, İngilizce, Keman, Kuran-ı Kerim, Resim, Ney, Satranç, Seramik, Takı, Tasarım gibi pek çok alanda eğitimler sunduk. Öğrencilerimiz hem yeteneklerini keşfetti hem de yeni arkadaşlıklar edindiler. İnşallah yeni çalışmalarla vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(BCT-RFK-Y)



15.08.2017 11:57:28 TSI

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