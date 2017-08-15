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Müzik enstrümanları eğitimine 200 kişi katılıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 11:56
Müzik enstrümanları eğitimine 200 kişi katılıyor
Müzik enstrümanları eğitimine 200 kişi katılıyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik enstrümanlarını kullanma kurslarına 200 kişi katılıyor.
Nevşehir'de, kültürel ve sanatsal gelişmişliği daha üst düzeye taşıma kararlılığı içerisinde bir dizi faaliyetlerin sürdürüldüğü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik enstrümanlarını kullanma kursları, bağlama, ney, keman ve gitar-müziksel işitme ve nota branşlarında gerçekleştiriliyor.
Alanlarında uzman bir eğitici kadrosu tarafından verilen Nevşehir Belediyesi yaz dönemi enstrüman kursları Eylül ayında sona erecek.
(COŞ-SK)

15.08.2017 11:58:44 TSI
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