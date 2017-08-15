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Araban'da yol yapım çalışmaları devam ediyor



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 yıl önce yapımına başlanan 35 kilometrelik Araban-Fıstıklıdağ grup yolundaki Akbudak-Fıstıklıdağ arasındaki 18 kilometrelik 4'üncü etap genişletme ve dolgu çalışmalarına başlandı.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yapımı süren 35 kilometrelik Araban-Fıstıklıdağ grup yolundaki ilçeye bağlı Akbudak-Fıstıklıdağ grup yolundaki 18 kilometrelik 4. etap çalışmalarıyla ilgili, ''Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yıl önce yapımına başladığı 35 kilometrelik Araban-Fıstıklıdağ grup yolunda genişletme dolgu ve asfalt çalışmalarında belli aralıklarla 1'inci, 2'inci ve 3'üncü etap olarak 17 kilometrelik bölümü olan Araban ilçesi'nin doğu çıkışı ile Akbudak kırsal mahallesi girişi arasındaki yol çalışmasını tamamladı. Gaziantep Büyükşehir tarafından 35 kilometrelik Araban-Fıstıklıdağ grup yolunun tamamlanması için geri kalan kısmı olan ilçeye bağlı Akbudak-Fıstıklıdağ kırsal mahallemiz arasındaki Erenbağ, Çiftekoz, Nurettin, Tarlabaşı ve Kemerli kırsal mahallelerimizin bağlantı yolları dahil olmak üzere toplam 18 kilometrelik yolda 4'üncü etap genişletme ve dolgu çalışmalarını başlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile Araban Belediyesi olarak grup yolundaki proje çalışmaları sırasında birlikte yaptığımız çalışmalar ve istişareler sonucunda fikir birliğine vardık. Bu durumda Araban-Fıstıklıdağ grup yolumuzdaki trafik yoğunluğunu ve bozukluğunu yerinde görerek ihtiyaca göre genişletme ve yenileme çalışmasına başladık. Yol yapım çalışmalarının etap etap sürmesini sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e Araban Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Araban ilçesi ile ilçemizin sınırında olan Şanlıurfa ve Adıyaman illerine bağlı ilçeler ile köylerde yaşayan vatandaşlar ile sürücüler adına teşekkür ederim''dedi.

Çalışmaların sürdüğü grup yolunu kullanarak ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahalleler ile bölgedeki il, ilçe ve köylerle ulaşım sağlayan araç sürücüleri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

(OE-OE-Y)



15.08.2017 12:05:11 TSI

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