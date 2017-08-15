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Diyarbakır'da 4 dilde adabı muaşeret eğitimi veriliyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da eğitim veren Özel 571 Koleji'nde manevi ve ahlaki değerler çocuklara 4 dilde öğretiliyor.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde kadın girişimci Derya Karak tarafından 2016 yılında hizmete açılan ve 4 dilde eğitim veren Özel 571 Koleji'nde adabı muaşeret ve Kuran-ı Kerim dersleri veriliyor. Diyarbakır'da okul sahibi ilk kadın olduğunu belirten Derya Karak, "Diyarbakır'ın böyle bir okula ihtiyacı olduğunu hissettik 1 yıl önce bu okulu açtık. Amacım Diyarbakır'a faydalı, ahlaklı, çalışkan nesil yetiştirmek. Deneyimli öğretmen kadromuzla 1 yıldır hizmet vermekteyiz. Adabı muaşeret ve Kuran-ı Kerim dersleri veriyoruz. 4 dilde eğitim veriyoruz. Okulumuzun özel psikoloğu bulunuyor. Hiç bir devlet desteği almadan kendi imkanlarımızla halkımıza hizmet vermekteyiz" dedi.



"Manevi değerler eğitimi veren tek okul"

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve Diyanet profilinde hareket eden bir okul yapısına sahip olduklarını ifade eden Karak, "Manevi değerler eğitimi veren ilk ve tek okul olma onurunu hamdolsun yaşıyoruz. Memlekete karınca misali faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

(EK-MP-Y)



15.08.2017 12:05:13 TSI

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