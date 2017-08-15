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Doç. Dr. Onmaz: "Kurbanlık hayvanlar veteriner kontrolünden geçmeli"



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KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, kurbanlık olarak seçilen hayvanların, hayvandan insana geçen hastalıklar riskinden dolayı veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti.



Kurbanlık hayvanların belediyecilerce uygun görülmüş, özellikle veteriner hekim kontrolünün etkin bir biçimde uygulandığı yerlerden alınmasının doğru olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, "Kontrolsüz hayvan hareketlerinin olduğu yerlerden kesinlikle kurbanlık hayvan alınmaması gerekmektedir. Hayvanların iç organları kesim öncesi veya kesim sonrasında mutlaka muayene edilmelidir. Özellikle tüberküloz ve benzeri hastalıklar kesim sonrasında da tespit edilebilmekte ve bu etlerin belli şartlarda kullanılması gerekmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinden getirilen kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpesi, pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgesi gibi resmi evraklara sahip olması da oldukça önemlidir. Bu konuda eksikliklerin tespit edilmesi halinde en yakın Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi ve Veteriner Hekim kontrolünün en etkin biçimde yaptırılması, hayvanların kaynağı ve sağlık güvencesi açısından uygun olacaktır. Tüm bu bilgilerin sorgulanabilmesi amacıyla bakanlık tarafından https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/web sayfasının ve 'HaySag' isimli mobil uygulamanın da kullanıma açılmıştır. Vatandaşlarımız buradan da bilgi alabilmektedir" diye konuştu.



Kurbanlık hayvanların genel özellikleri hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Onmaz, "Kurban edilecek hayvanların vücut yapılarının iyi, kıl örtüsünün düzgün ve parlak olması ve belirli bir olgunluğa erişen hayvanlar olması gerekmektedir. Aynı zamanda hayvanda burun ve gözyaşı akıntısı, derisinde şişkinlik ve yara, yürüyüşünde topallık, ateşli enfeksiyon belirtisi olmaması gerekmektedir. Olgunluk belirtisi olarak devenin beş, sığır ve mandaların iki, koyun ve keçilerin ise bir yaşını bitirmiş olması kriter alınmaktadır. Hayvanların yaşları ise pasaportlarında bulunan doğum tarihlerinden ya da diş yapılarından anlaşılmaktadır. Kurbanlık seçiminde iki önemli husus önemlidir. Bunlardan birisi hayvanların sağlıklı olup olmadığı, ikincisi ise etik ve dini şartlara uygunluk açısından hayvanın yaşı ve özellikle neslinin devamı için dişi olmayan hayvan kesimidir" ifadelerini kullandı.

(SK)



15.08.2017 12:09:17 TSI

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