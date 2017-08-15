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Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı

15 Ağustos 2017 Salı, 12:08
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula'da Diyanet işleri Başkanlığı Haç ve Umre Genel Müdürlüğü Organizasyonunda kutsal topraklara giden 66 hacı adayı Kurşunlu camide düzenlenen törenle uğurlandı.
Kurşunlu Camii'nde İkindi namazından önce hacı adayları için mevlidi şerif okundu. Daha sonra İlçe Vaizi Abdullah Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kula'dan 2017 hac dönemi için bir çok vatandaşımız müracaat etti. Bunlardan 66 kardeşimiz bu kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. İlçemizden Kutsal topraklara giden bu 34 erkek 32 kadın toplam 66 hacı adayımız haclarını yapmak için gidiyor" dedi. Hacı adaylarından kutsal topraklarda sabırlı olmalarını isteyen Eroğlu, "Yolculuk esnasında ve hacdaki izdihamlar nedeniyle kimseyi kırmadan ve kırılmadan memleketinize dönmenizi arzu ediyoruz. Rabbimizin, üzerinizde olan hakkını yerine getirmek üzere hacca gidiyorsunuz. Orada ibadetlerinizi yerine getirecek ve inşallah günahsız olarak geri döneceksiniz. Bu sizlere Allah'ın bir lütfudur. Bunu iyi değerlendirin" diye konuştu.
Uğurlama merasiminde hacı adaylarının yakınlarından ayrılırken duygusal anlar yaşadığı görüldü. Hacı adayları 17 Eylül tarihinde Türkiye'ye haç görevlerini tamamlamış olarak dönecekler.
(HY-AY-Y)

15.08.2017 12:10:50 TSI
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