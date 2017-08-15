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Kadınlar, AK Parti'nin 16'ncı yıldönümü kutladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları, partilerinin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kadın Kollarınca, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu, il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile partililer katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Birgül Elbiri, partilerinin halka hizmeti esas alan bir anlayışla, Türkiye'de devrim niteliğinde hizmetlere imza attığını belirtti. Arzu, "AK kadrolar halkımızı hizmetle buluşturup, 'Devlet halkına hizmet için vardır' anlayışıyla halka hizmetin ne olduğunu göstermiştir. AK Parti eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında tarihe geçecek işlerle imzasını atmıştır. Halkımız için nice 16 AK yıllara temennisi ile ak kadroların yolu açık olsun, hizmet daim olsun" dedi.

Etkinlikte, AK Partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle pasta kesildi.

(İHA-MP-Y)



15.08.2017 12:13:25 TSI

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