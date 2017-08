YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa kayıt danışma bürosuyla öğrencilerin hizmetinde

Süleymanpaşa kayıt danışma bürosuyla öğrencilerin hizmetinde



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde okumaya hak kazanmış üniversite öğrencilerini şehirlerarası otobüs terminalinde karşılayarak bilgilendirmelerde bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ilk bilgilendirmenin ardından Namık Kemal Üniversitesine kayıt yaptırmak için gelen üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ederken kayıt işlemleri için de Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri birimine kadar öğrencilerin ulaşımını sağladı.



"Kentin yaşamına ve her gün gelişen Süleymanpaşa'nın gücüne güç katacaksınız"

Üniversite tercihlerinin başlamasının ardından Namık Kemal Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanan üniversite öğrencilerine başarılar dileyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Yaşamımızda önemli yeri olan eğitimin en büyük parçası üniversite için kentimize gelerek Namık Kemal Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanan genç kardeşlerime hoş geldin diyorum. Kentin yaşamına ve her gün gelişen Süleymanpaşa'nın gücüne güç katacağınız üniversite eğitiminizde başarılar dilerim" dedi.



"Yeni yuvanızda her zaman yanınızdayız"

Süleymanpaşa'nın da artık bir öğrenci şehri olduğunun altını çizen Başkan Eşkinat, "Şehrimizin her geçen gün büyüyen bir üniversitesi var. Biz de bu eksende bir üniversite şehriyiz. Sizin gibi binlerce öğrenci burada okudu, mezun oldu ve hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Sizlerde yeni yuvanızda her zaman yanınızda olduğumuzu hissedeceksiniz. Bizlere her zaman hizmet binalarımız, sizin için yaptığımız Ahmet Erensoy Gençlik Merkezimiz ve çağrı merkezi aracılığı ile ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Namık Kemal Üniversitesi Kayıt Danışma Bürosu kayıtlar bitene kadar Süleymanpaşa Otogarında hizmet vermeye devam edecek.

15.08.2017 12:17:53 TSI

