Kilis Belediye Başkanı Kara:

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti'nin 16 yılını güçlü ve dik duran bir milletle el ele, yürek yüreğe geride bıraktığını belirterek, "Yeni ve güçlü bir Türkiye hedefiyle yürüyen bir parti olduk" dedi.

Belediye Başkanı Kara, yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek başlattığı siyasi mücadelenin 16 yılını güçlü ve dik duran bir milletle el ele, yürek yüreğe geride bıraktığını söyledi.

Ak Parti'nin Türkiye'ye istikrar getirdiğini de vurgulayan Kara, "Türk siyasi tarihine devrim niteliğinde ilklerle, yenilikler getiren. Millet iradesini kendine rehber edinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni ve güçlü bir Türkiye hedefiyle yürüyen bir parti olduk. Ekonomik krizlerin zinciriyle sarılmış, dış borç ve kredi batağına sürülmüş bir ülkeden, IMF'ye borç veren bir ülkeye, yazar kasaların fırlatıldığı Türkiye'den istikrarın sembolü olan bir ülkeye AK Parti ile geldik Bu yarışta her seçimde 2002, 2007, 2011 ve 2015 genel seçimleri, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sandıktan zaferle, daha güçlü çıkan AK Parti hedef 2023 sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına daha güçlü daha sağlam adımlarla ilerlemektedir. AK Parti, Türkiye'nin bütün imkan ve kaynaklarını vatandaşları için kullanarak, seferber etti.'Durmak yok yola devam' dedik 'Sen ben yok Türkiye var' diyerek 16 yıl 80 milyonla el ele beraber yürüdük, milletin yani Türkiye'nin partisi olduk. Bu memlekete emek veren herkesin elinden tuttuk ve el ele daha güzel bir Türkiye hayaline yürüdük. Ülkenin damarlarını açtık, nefes alan, güçlü, diklenmeden dik duran bir Türkiye ile büyük bir aile olduk" dedi.

'Her şey Türkiye için' diyerek Ak Parti'nin yola çıktığını ifade eden Kara, "Güçlü, umutlu ve mutlu yarınlara ulaşmak için tüm gücümüz ve emeğimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. Mercidabık'tan, İstanbul'un fethinden, Malazgirt'ten, Çanakkale Zaferi'ne, İstiklal Harbi'nden, 15 Temmuz'a kadar bu milletin genini, fıtratını oluşturan ruh Ak Partiyi, Ak parti yapan ruhtur. Dünya siyasetinde de AK Parti iktidarında çok daha saygın bir ülke olduk. Dev projelerle hayallerimizle tarih kitaplarının yazacağı gerçekler yaptık. Büyük reformlar gerçekleştirdik. Kendi sanayimizi ve kendi kendimize yetmeyi öğrendik. İstikrar ve güven içinde büyüyen Türkiye, verdiğimiz mücadelelerle Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen vesayet planlarını tek tek yıktı ve yıkıyor. E-muhtıralar, kapatma davaları, 367 krizleri, Gezi olayları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine milletimizle ele ele gönül gönüle karşı koyduk. İstiklal ve istikbal mücadelesi verdik. Eğilmedik, yıkılmadık, milletimize güvendik ve birlikte kazandık her mücadeleyi. AK Partimizin 2001 yılında Kilis'te kurucu il başkanı olarak başladığım bu kutlu davada 2002 ve 2007 de 22. ve 23 dönem dönem Kilis Milletvekilliği, Ak Parti genel merkez teşkilat başkanlığı il koordinatörü ve bu dönemde belediye başkanlığı görevleriyle Milletime, Devletime, Partime ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde bu davaya hizmet etme şerefine nail oldum" diye konuştu.

