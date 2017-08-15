Şanlurfalı minik spocuların büyük başarısı
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ŞANLIURFA (İHA) - Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekvando takımı büyük başarı elde etti.
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11 - 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya Merkez'deki Antalya Spor Salonunda yapıldı.Minikler Türkiye Taekwando Şampiyonasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwando takımının sporcuları 40 kg İbrahim Halil Çelik Türkiye 1'incisi olurken 27 KG Ahmet Melik Karaçizmeli ise Türkiye 3'üncüsü oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwando takımı daha önce katıldığı müsabakalarda başarılar elde etmişti. 28 Mayıs 4 Haziran 2017 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenen Yıldızlar Türkiye taekwondo şampiyonasında Ahmet Yaşar Yücesoy 41 kg Türkiye 3'üncülüğünü elde etmişti.
(AK-SD-Y)
15.08.2017 12:21:03 TSI
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