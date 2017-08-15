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Ağrı 1970 Spor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Ağrı 1970 Spor, PTT 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün saat 18.00'da hazırlık maçı yapacak.

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ağrı 1970 Spor, Erzurum Palandöken kamp merkezinde 2 hazırlık maçı yaptı. Sarı Lacivertli ekip son hazırlık maçını PTT 1. Lig'de lider olan Çaykur Rizespor ile Rize şehir stadyumunda karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Ağrı 197o Spor kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, kamp sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve hedeflerinin Ağrı'yı üst liglere taşımak olduğunu söyledi. Güçlü bir kadro kurduklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu sezon çok sayıda transfer gerçekleştirdik. 2 takımla hazırlık maçına çıktık. Takımımız bu yıl BAL'da mücadele eden takımlar arasında en iddialı takımlardan biridir diyebiliriz. Bu sezon biz kulüp olarak başarılara imza atacağız. Bizim tek hedefimiz Ağrı 1970 Spor'u hak ettiği yerlere getirmektir. Bugün Çaykur Rizespor ile hazırlık maçına çıkıyoruz. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdur. İnşallah önümüzdeki yıllarda üst liglere yükselerek şehrimizi Süper lig'de temsil etmek istiyoruz" dedi.

(AS-AT-Y)



15.08.2017 12:24:28 TSI

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