Yeraltı otoparkının temeli atıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkına ilk kazma vuruldu.

Üzeri yeşil alan ve park olacak çevreci projenin temel atma töreninde konuşan Başkan Türel, "Sırf bizi engellemek isteyenlere bir çift sözüm var. Antalya'nın bir tek ağacı için benim belediye başkanlığım feda olsun. Antalyalının geleceği için Menderes Türel feda olsun. Beni Antalya için Antalya'nın geleceği için çalışmaktan kimse vazgeçiremez. Hizmetlerimizi kimse engelleyemez. Bazıları Menderes Türel Antalya'ya çivi çakmasın, yatırım yapmasın diye çırpınabilir. Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan" dedi.Şarampolü güzelleştirmek için 50 milyon lirayı canı gönülden harcadıklarını belirten Türel, "2013'te bütün Antalya'ya yapılan yatırım miktarı Şarampole yaptığımız yatırım miktarı kadardı" diye konuştu.

Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı Projesi ile üç etaplı Şarampol projesinin artık son etabına girdiklerini belirten Başkan Türel, "Aslında bu proje sadece bir yeraltı otoparkı değil gördüğünüz gibi aynı zamanda bir park projesi, bir yeşil alan projesi. Üstü yeşil alan olan bu bölgede yeraltı otoparkı olacak. Bu örnek proje hem mahallemize evlerimize mahalle sakinlerimize değer kazandıracak olması bakımından hem de son zamanlarda yanlış bilgiyle hareket eden bazı arkadaşlara bir gerçeği göstermesi bakımından önem taşıyor" dedi.

Antalya'da bir kesimin güzel çalışmaları takdir etmeleri ve destek olmaları gerekiyorken ön yargılı davranıp, yeterince bilgilenmeden fikir geliştirdiklerine dikkati çeken Türel, "Bugün öğlen saatlerinde Ankara'ya gittim Maliye Bakanımızla bir randevu gerçekleştirdik ve az önce geri geldim. Havaalanında muhalefet partilerinden üst düzey yetkili bir dostumla karşılaştım. Birkaç saat sonra bu temel atma töreni için Antalya'ya geri döneceğimi söylediğimde ve bu projeyi anlattığımda bana ne dedi biliyor musunuz? 'Ya bu projenin neyine karşı çıkmışlar' dedi. İşte bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bazen bizi yanlışa götürüyor" diye konuştu.

Kepez Santral örneği

Şarampol Caddesi'nde ağaçlar kesilecek iftirası atanlara, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde korumak üzere emanete aldıkları 10 bin 764 ağacı hatırlatan Türel, "Bundan haberleri yok tabi. Biz orada hemşerilerimizin ağaçlarını bir manevi miras gibi korumak için emanete aldık. Üzerlerine sahiplerinin isimlerini yazıp numaralandırdık. Proje bittiğinde bu ağaçları tekrar onların evlerinin önüne dikeceğiz. Ağaca bu kadar değer veren bir Belediye Başkanıyım ben. Antalya Kaleiçi'ni, Şarampol Caddesi'ni güzelleştirmeye, çiçeklendirmeye çalışırken, kavşakları ağaçlandırırken, bunların tersinin yazılmasını, çizilmesini, söylenmesini iyi niyetle açıklamak mümkün değildir" ifadesini kullandı.

5 yılda 10 milyon ağaç

"Antalya'da bizim dönemimizdeki ağaçlandırma çalışması hiçbir dönemde yapılamamıştır" diyen Türel, şunları söyledi: "Antalya'ya ilk dönemimde 1 milyon ağaç diktim. Bu dönem hedef büyüttük. Bu 5 senede Allah izin verirse inşallah 10 milyon ağacı Antalya'da dikeceğiz. Biz 160 dönüm üzerinde 766 hobi bahçesi kurma projemizle övünüyoruz. Çevreci projelerimizle övünen bir şehir olmaktan gurur duyuyoruz. Ben eğer bir mecburiyet yoksa bırakın bir ağacı bir dalın bile kesilmesine müsaade etmem. Kimse bizi ağaç, yeşil alan, çevre düzeninden falan test etmeye kalkmasın."

İlk döneminde Lara'da üstü futbol sahası yeşil alan olan bir arıtma tesisi yaptıklarını hatırlatan Başkan Menderes Türel, "O zaman da yaptığımız projeleri itibarsızlaştırmak için konuşanlar vardı. Temel atma törenimize Cumhurbaşkanımız teşrif etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda kürsüde aynen şunu söyledim, dedim ki; şimdi bizim yaptığımız her işi küçültmeye, itibarsızlaştırmaya çalışanlar 1 milyon kapasiteli bu arıtma tesisine de diyecekler ki alt tarafı arıtma tesisi yapıyorlar. Ben de onlara cevap verdim doğru 1 milyon kişilik bir arıtma tesisi alt tarafı bir arıtma tesisi ama üst tarafı da yeşil alan futbol sahası. İşte şimdi burada da aynısı alt tarafı bir otopark ama üst tarafı da muhteşem güzel bir park oluyor. Hayırlı olsun size" şeklinde konuştu.

Çevreci yatırımlar

Başkan Türel şöyle devam etti: "Antalyaspor Kavşağı'na o zeytin ağaçlarını biz diktik, Kaleiçi çiçeklendirmesiyle dünya birinciliği ödülünü aldık. Atatürk Parkı, Ali Çetinkaya parkları gibi birçok yeşil alanda imzamız var. Şimdi ilçelerimize başladık. İşte Manavgat Türkbeleni Projesi muhteşem bir yeşil alan olarak, inşa ediliyor. Manavgat'ın artık nefes alabileceği bir oksijen depolama alanı oluyor. Güneş enerjisi yatırımları yaptık, güneş enerjisinden elektrik elde ediyoruz ve o elektrikle eli nasırlı çiftçilerimize sulama suyunu da bedava kullandırıyoruz. Biz söyledik mi yaparız. Bitmedi inşallah bayramdan sonra çöpümüzden elektrik elde edeceğiz. Antalya'da çöp artık altın oluyor altın. 250 milyon dolarlık tesis yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi kasasından bir tek kuruş çıkmayacak. Bir tek kuruş çıkmadığı gibi 10 milyon Türk Lirası ortalama senede gelir elde edeceğiz. Çöpümüzü de sıfırlayacağız, bertaraf edeceğiz. Bu kadar çevreci yatırım acaba hangi dönemde kim tarafından yapılmıştır?"

Şarampol Projesi'nin çevreci bir proje olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şunları aktardı: "Otoparkı buraya keyfimiz için değil, belediyeye bir gelir için değil, Şarampol halkı, Şarampol sakinleri, esnafımız mutlu olsun diye yapıyoruz. Buraya insan cazibesini arttıracak bir kazanım sağlarsak, kazanan buradaki esnafımız ve yaşayanlar olacak. İyi niyetli olmasına rağmen eksik ve yanlış bilgi ile hareket eden arkadaşlar gelsinler, kapımız herkese açık. Neyi neden nasıl yaptığımızı sorsunlar. Geldik burada anlattık. Dedik ki, biz altta otopark üstte yeşil alan park yapıyoruz. İstemeyiz dediler. Niye istemiyorsunuz diye sorduğumuzda, sebep yok. Araba olmasın buralarda, araç girmesin buralara... Bir de güzel bir bahane söylediler, dediler ki, afet anında sığınak yerimiz buradan başka yok. Sığınak otoparktan daha güzel yeraltında neresi olur Allah aşkına."

"Atatürk'e saygı onun yolunda eser üretmekle olur"

Başkan Türel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz eski ismiyle Çallı Kavşağı yeni ismi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu yere Karayollarımızla beraber bir üst geçitli kavşak yaptık. Orada bir Atatürk heykelimiz vardı. Kritik konuları halkımıza soruyoruz. Dedik ki biz buradaki Atatürk heykelini buradan daha farklı bir yere taşıyalım, buraya bir üst geçitli kavşak yapalım. Ne dersiniz dedik. Antalyalılara sorduk. 10 binin üzerinde vatandaşımız ankete katıldı. Yüzde 90'ın üzerinde bize dediler ki kavşağı yap, Atatürk heykelini de taşı. Nereye taşıyacağımızı da yap diyen hemşerilerimize sorduk, dedik ki nereye taşıyalım? Stadyumun yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na taşıyın dedi, yüzde 90'ın yüzde 65'i. Biz kolları sıvadık, şimdi vızır vızır o kavşaktan geçiyoruz. Atatürk heykelimizi de Antalyaspor Kavşağı'na çok daha güzel, çok daha yakışır bir şekilde daha görkemle yerine götürdük koyduk. Ama biz bunları yapacağız dediğimizde orada da biriktiler üç beş kişi. Dediler ki biz heykele dokundurtmayız. Buraya da bu kavşağı yaptırmayız. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Bize halk dedi ki bunu Antalyaspor Kavşağı'na taşı bu kavşağı da yap. Biz halkın sesine kulak veririz. Üç beş tane istemezükcüyü kimse kusura bakmasın, takmayız. Dolayısıyla proje bitti, kavşak açıldı, Atatürk heykelini Antalyaspor Kavşağı'na taşıdık. Çok daha güzel, çok daha görkemli, çok daha yakışan bir yerde. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antalyalıları oradan selamlıyor. Heykelin taşınması ile ilgili orada da bir tören düzenledik. Herkesi de çağırdık. Bütün siyasi parti temsilcilerini çağırdık. Orada biz bu heykele dokundurtmayız, kavşağı yaptırmayız diyenleri de çağırdık. Utancından bir tanesi gelemedi biliyor musunuz. Hani nerede sizin Atatürk'e saygınız. Atatürk'ü çok daha güzel bir yere taşıdık. Niye gelemediniz? Atatürk'e saygı Atatürk yolunda eser üretmekle olur" diyen Türel, "Atatürk üstünden geçinmekle olmaz. Bunu her yerde söylüyorum. Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet çizgisine ulaşmak için eser yapıyoruz. Onun için çalışıyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmüyoruz. Bu meselelerde evelallah bu kardeşinizle kimse kaşık atamaz. Atamıyorlar da işte. Gelin diyorum gelemiyorlar bile."

"Sırf bizi engellemek isteyenlere bir çift sözüm var" diyen Türel, "Antalya'nın bir tek ağacı için benim belediye başkanlığım feda olsun. Antalyalının geleceği için Menderes Türel feda olsun. Beni Antalya için Antalya'nın geleceği için çalışmaktan kimse vazgeçiremez. Bizim hizmetlerimizi kimse engelleyemez. Şer odaklarına teslim olmayız. Kimse Antalya'nın projelerini kendi ikbali kendi menfaati için engellemeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Cadde düzenlemesine 24 milyon TL

Şarampol Projesi'ni hala tam olarak bilmeyenler olduğunu belirten Türel, projeyi şöyle anlattı: "Gelip görmeden ahkâm kesenler için bir kere daha açıklayayım. Bu proje için biz Ekim ayında halk oylamasına gittik. Burada yaşayan bütün sakinlerimiz yüzde 90'ı evet dedi ve projeye başladık. Ve cadde projesinin en önemli ayağı artık tamamlanmak üzere; herhalde önümüzdeki ay eksiksiz hizmetinizde olacak. Caddenin alt yapısını yağmur suyu kanallarımızla yeniledik. Ve gene ne yaptılar. O eski yağmur suyu kanallarını tabi iptal ettik, onları misli misli büyüğünü yaptık. İçinden ben arabayla geçtim o yağmur suyu kanallarının. O iptal ettiğimiz kullanmadığımız yağmur suyu kanallarının fotoğrafını çekmişler, diyorlar ki nehrin üzerine otopark yapıyor. Ya ne nehri? Kullanmadığımız yağmur suyu kanalı o. Şimdi Şarampolümüzü yayalaştırmasıyla, peyzajıyla, alışveriş caddesi kimliğine kavuşturuyoruz. Ali Çetinkaya'da da bir benzerini yapacağız inşallah. Bu proje Şarampol Caddemizi canlandıracak. Esnafımıza destek olacak. 24 milyonluk bir harcamayla bunu gerçekleştiriyoruz. Sadece cadde güzelleştirmesi bu; kavşaklar hariç. Kent mobilyaları, su havuzları, peyzaj dekoratif aydınlatma, bina cephelerinin yenilenmeleri, ticaret merkezlerinde yapılan düzenlemeler çok beğenildi. Binalarımızın o arkasındaki bölük pörçük otoparkları birleştirdik ve çok daha fazla kapasiteye ulaştırdılar. Apartman sakinlerine, iş yeri sakinlerine kartlarını da hediye ettik. Onların kullanımında şimdi. Çok daha güzel bir şekilde hizmette. Birinci bölümü aştık. Devamı gelecek. Bu bina boşluklarını düzenleyerek tam 4 otopark gerçekleştirdik. Bu etabı da Eylül sonunda tamamlayacağız.

Projenin ikinci etabının Tonguç Caddesi üzerindeki alt geçitli kavşaklar olduğunu söyleyen Başkan Türel, "Burada da taşıt trafiğini aşağı aldık. Alternatif güzergahlara Tonguç katlı kavşakları ile yön verdik. Bu tüneller ile Güllük Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi ve Fatih caddelerinde de kesintisiz bir bağlantı sağlandı. Aynı zamanda yağmursuyu kanalı dahil kanalizasyon dahil altyapı sorunu çözüldü. Burası iki damla yağmurda sel görüntülerinden geçilmezdi. Artık belki de ayağınız ıslanmadan yürüyeceksiniz. Tonguç caddesinde yaptığımız 3 alt geçit ana ve yan yollarla bağlantı kesintisiz sağlandı ve kent içi trafiğimize de ciddi bir rahatlama geldi. İşte bu kavşak projelerinin de bedeli 13 milyon liradır" dedi.

"Halkın istemediğini yapmayız"

Şarampol Projesi'nin bir diğer etabı olan Üçgen Mahallesi Otopark Projesi'nin mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda iptal edildiğini hatırlatan Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: "Maalesef geçmiş yıllardan bizlere kalan kötü miras bu yoğun betonlaşma. Buralarda bir cadde düzenlemesi yapalım dediğimizde otopark yapacak yer bulamıyoruz. Ve bunları parklarımızın altına yapmak zorundayız. Karşı tarafta da Giritli Parkı'nda yerimiz bu kadar geniş olmadığı için üç kat yeraltında 3 kat yer üstünde ama parkın yüzde 60-70 'ini korunacak şekilde bir proje yapacaktık. Baktım ki vatandaşımızdan da samimi itirazlar yükseliyor ki ben onlar için yapacağım burayı kendim için yapmıyorum, belediye bir gelir için yapmıyor. Dedim ki sorarız, yapma derlerse Giritli Parkı'nda vatandaşın dediğine eyvallah deriz. Vatandaşın bize verdiği mesajla hareket ediyoruz. Gereğini yaparız dedik. Vatandaşlarımız dediler ki biz Giritli Parkı'nda bir otopark istemiyoruz bu haliyle kalsın. Amenna baş tacı. İstenmeyen bir şeyi yapmayız. Orada da bir otopark mahalleye, esnafa değer kazandıracaktı. İtilaf çıkınca da müdahil olmadık. Ben bir kere bile gelip orada projenin doğruluğunu anlatmadım bu işi siyasete alet etmemek için. Milyonlarca liralık yatırım yapıyoruz Şarampol halkı mutlu olsun diye yapıyoruz."

"Otopark değil, yeşil alan kazandırıyoruz"

Şarampol Projesi'nin son etabının Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı Projesi olduğunu anlatan Türel, şu bilgileri verdi: "Bu proje zemin altında yani bulunduğumuz zeminin altında dört bodrum katı olmak suretiyle tasarlandı ve ilk etapta 350 araç, Pnömatik sistem koyarsak, iki misli, 614 araç buradan istifade edebilecek. Ve üstü de yeşil alan olacak. Cumhuriyet Mahallesi'ne sadece bir otopark değil üstünde bir peyzaj bir yeşil alan kazandırıyoruz. Rekreasyon alanında çocuk oyun alanlarımız, yürüyüş parkurlarımız, spor egzersiz alanlarımız, 3 adet su havuzu, oturma alanları, dekoratif aydınlatma. Artık burada balkon bizleri dinleyen hemşirelerim muhteşem bir park manzarasıyla balkonlarda oturacaklar. Güle güle oturun. Bu projenin bedeli de 13.5 milyon liradır. Sizler için feda olsun."

"Kazdıkları kuyuya düştüler"

Bazı kişilerin bu projeyi de duyar duymaz aynı şekilde engelleme gayretine başvurduklarını ifade eden Türel, "Açık konuşayım bu kez kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Çünkü bu otoparkı yer altı otoparkı olduğunu, üzerinin yeşil alan olacağını göz ardı edip herkesi aldatmaya kalktılar. Senelerce zaten milleti kandırmaktan başka iş yapmadılar onu da söyleyeyim. Hep böyle iş görmeye çalıştılar. İşte Halep oradaysa arşın burada. Bu kadar çevreci bir projeye dil uzatanları esefle kınıyorum. Önce Allah'a sonra da Şarampol Mahallesi'ndeki hemşerilerime havale ediyorum" diye konuştu.

Başkan Menderes Türel şöyle devam etti: "Antalya bütün ilçeleri ile Şarampol gibi bütün mahalleleri ile dünya incisidir. Bu şehir bizim en büyük mirasımızdır. Korumak geliştirmek hayatımızın tek amacıdır. 30 seneden beri gazeteciliğim, Antalyaspor yöneticiliğim, Sanayi Ticaret Odası hayatım, oradaki yöneticilik görevlerimde Antalya'nın her meselesini kendimize dert etmişiz. Arkadaşlarımızla birlikte Antalya'nın tarihi, doğası, turizmi, sanayisi, altyapısı için koşturmuşuz, hayatımızı bu işlere vermişiz. Bazıları Menderes Türel Antalya'ya çivi çakmasın, yatırım yapmasın diye çırpınabilir. Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan. Antalya sevdalıları olarak herkesi kucaklayacağız hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Tek vücut olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız."

"Efsane geri dönüyor, Şarampol güzelleşiyor" sloganın kendisine ait olduğunu söyleyen Türel, şunları dedi: "İşte şimdi bu slogan hayata geçiyor. Şarampol mahallesini güzelleştirmek için 50 milyon lirayı canı gönülden harcıyoruz. Bu kadar yatırım bir zamanlar Antalya'nın bir yıllık yatırım bütçesiydi. 2013'te bütün Antalya'ya yapılan yatırım miktarı Şarampole yaptığımız yatırım miktarıydı. Antalya durmayacak, ilerleyemeye devam edecek. Hep birlikte, sizlerin duası ve desteğiyle bütün bunları başardık. Daha güzel eserleri de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben sizlere bütün Şarampol halkına bugüne kadar bize göstermiş olduğunuz sabrınız için desteğiniz için duanız için teşekkür ediyorum. Bu projelerin hiçbir tanesi Menderes Türel projesi değildir, Antalya projesidir. Sizlerin projesidir. Sizler bize sabır göstermeseydiniz, destekleyip göreve getirmeseydiniz, bu işler hala bekliyor olacaktı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasını, "Bizim Antalya'mıza hizmet davamızı, hizmet hevesimizi engellemek isteyenlere buradan bir kez daha sesleniyorum. 'Bizi engelleyemeyeceksiniz bizi durduramayacaksınız bizi Antalya yolunda hizmet etmekten alıkoyamayacaksınız' Yeraltı otoparkımız, parkımız Antalya'mıza Şarampolümüze Cumhuriyet mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diyerek tamamladı.

Konuşmanın ardından minik Yaren, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri adına Başkan Menderes Türel'e çiçek takdim etti. Ardından meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları ve mahalle halkı ile birlikte otopark projesinin temelini atan Türel, kazı çalışması yapan ekskavatörü kullandı.



15.08.2017

