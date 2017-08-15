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Halk otobüsü şoförlerine trafikte öfke kontrolü eğitimi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Aydın Özel Halk Otobüsleri Şoförlerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 'Trafikte Öfke Kontrolü, Stresle Başetme ve Olumlu Davranış Kazandırma' eğitimi düzenlendi.

S.S.133 Nolu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, hizmet içi eğitim programının düzenlenmesinde katkıları olan ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan'a ve Rektör Yardımcısı ADÜSEM Eğitim Merkezi Müdürü Törün Özer'e, Uzman Psikolog Evrim Erdoğan'a ve ADÜSEM Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Programın amacının, kişilik özelliği olarak kabul edilen öfkeyi ve bunun yol açtığı olumsuz tavırları nasıl en aza indirilebileceği ve stresle nasıl baş edilebileceği olduğunu belirten Yalçın, "Hizmet içi Eğitimin amaçlarından bir diğeri ise şoförlerimizin mesleklerini yerine getirirken etkili olan bir takım kişilik özelliklerini öğrenmelerini sağlamak, stresli yaşantılar- olaylar karşısında nasıl tepki verdiklerini, öfkelerini nasıl ifade ettiklerini fark etmelerini sağlamak ve stresli günlük yaşantı içinde stresle baş etmeye yönelik çözüm seçeneklerini üretip bazı teknikleri pratikte uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Şoförlerimize ilk olarak Hizmet İçi Eğitim Semineri ve daha sonrasında sürüş teknikleriyle ilgili eğitim seminerini 2009 yılında düzenlemiştik. Daha sonraki yıllarda da bu eğitimlerimiz devam ede gelmiştir.Bu eğitimler sayesinde şoför camiası olarak Aydın halkına verdiğimiz hizmetin kalitesi artmış ve müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkmıştır. S.S.133 Nolu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin toplam 160 araçla vermekte olduğu şehir içi toplu taşımacılık hizmetiyle ilgili memnuniyet, şikayet, ihtiyaç, görüş ve önerileri de göz önüne alarak bu tür eğitim programlarının sonucunda hizmet kalitesinin en mükemmel seviyeye ulaştığını da görmekteyiz. Toplumsal bir hizmet ve konu olarak gördüğümüz Aydın Şehir içi toplu taşıma faaliyetinin mümkün olduğunca şeffaf , duyarlı, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, kaliteli bir hizmet anlayışının en az hatayla verilebilmesi amacıyla daha verimli hizmet üretebilmek ve memnuniyet oranını daha yükseklere çıkarabilmek ve tercih edilen bir hizmet anlayışını hakim kılabilmek için eğitimlerimizi sürdürmekte kararlıyız. Bu çerçevede kamu hizmeti olarak gördüğümüz işimizde kamu yararına en iyi hizmeti verebilmenin yolunun her türlü çalışma kuralları ve iç kontrol mekanizmalarına ilaveten bilgi ve eğitim yönüyle yetişmiş olan çalışanlarımızla, sürücülerimizle sağlanabileceğinin bilincindeyiz.Halkımızın ve değerli basınımızın önerileriyle ve destekleriyle Aydın ilimizde en iyi hizmeti üretebilmenin ve hizmet kalitesini sürekli artırabilmenin en doğru yollarını bulup uygulayacağımız inancı ve temennisiyle çalışmalarımızı bilgi ve takdirlerinize arz ederiz" dedi.

(OD-MB-Y)



15.08.2017 12:26:32 TSI

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