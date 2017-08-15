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Gönüllü Kültür Kuruluşları Müftü Güven'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Gönüllü Kültür Kuruluşları Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Platform Başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki Kayseri Gönüllü Kültür kuruluşları Platformu yönetimi İl Müftüsü Güven'le bir müddet görüşerek çalışmalar hakkına bilgi aldılar.

Göreve geldikten bu güne Diyanet işleri Başkanlığı ve Diyanet vakfı başkanlığının talimatları doğrultusunda eğitim ve yardım çalışmalarında yoğun bir çalışma ortamına girdiklerini bildiren Müftü Güven, hiçbir ayrım gözetmeden tüm sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına yakın durduklarını bildirdi.

Bazı çalışmaları sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve dayanışma içinde yürüttüklerini bildiren Güven, kapılarının tüm sivil kuruluşlarına ve kamu kurumlarına açık olduğunu belirterek, çalışmalarında sivil toplumun desteğinden memnun kaldıklarını, işbirliğini devam ettirerek yeni hizmetleri işbirliği ile yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

İl Müftüsü şahin Güven'in göreve geldiği günden bugüne, İl Müftülüğünün yaptığı çalışmaları yakinen takip ettiklerini bildiren Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Müftü Güven döneminde İl Müftülüğü kapılarının ayrım gözetmeden Tüm sivil kurumlara açıldığını, toplumun bu dönemde İl Müftülüğüne destek ve güveninin en üst seviyeye ulaştığını, İl Müftülüğü ve Diyanet vakfı il temsilciğinin başarılı ve özverili çalışmalarını takdirle karşılayıp destek verdiklerini bildirdi.

Taş, İl Müftüsü Güven'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

(SK)



15.08.2017 12:30:08 TSI

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