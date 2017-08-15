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Han Belediye Başkanı Şanlı'dan teşekkür mesajı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, ilçedeki kültürel mirasın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sebebiyle bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yapılan çalışmalar sayesinde Yazılıkaya Midas Vadisi'nde önemli keşiflerde bulunulduğunu aktaran Başkan Şanlı, emeği geçen tüm kurum ve kişiler için kaleme aldığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"01 Ağustos 2017 tarihinde başlayıp, 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Dr. Yusuf Polat'ın danışmanlığında, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi, Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Resterasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarının ve Alman jeofizikçinin katılımı ile Yazılıkaya Midas Vadisi'nde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş, önemli keşiflerde bulunulmuştur. Vadideki arkeolojik alanlar belgelenmiştir. Laboratuvar yetkilileri, Frig uygarlığının ünik eserleri olan Frig anıtları ile Frig kalelerinde koruma önerilerine yönelik gerekli çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca lojistik ve iaşe konularında araştırmaya Eskişehir Han Belediyesi ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Simin Gümüş önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlçemizin kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi konusunda katkısı olan kurum ve kişilere teşekkür ederim."

(İHA-Y)



15.08.2017 12:30:19 TSI

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