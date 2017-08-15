YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Suluova'da sokak hayvanları için 5 bin metrekarelik merkez

Suluova'da sokak hayvanları için 5 bin metrekarelik merkez



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi hizmete girdi.

Sokak hayvanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi tarafından Kerimoğlu köyü mevkisinde merkezi kurduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Burası sahipsiz köpeklerimizin rehabilite edilip alındıkları doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı ya da sahiplendirileceği bir merkezdir" dedi.

Bununla sokak hayvanlarının insanlara da zarar vermelerini önlemeyi amaçladıklarına değinen Başkan Üçok, "Hayvanların tek tek ve toplu olarak kalabileceği kulübelerden oluşan 20 köpek ve 1 kedi bölümü mevcut olmak üzere toplamda 400 kadar sokak hayvanına hizmet verecek kapasitededir. Yaralı ve bakıma muhtaç sağlıksız şekilde sokaklarda dolaşan köpek ve kedi gibi hayvanlar görevli personellerimiz tarafından alınıp getirilerek burada gerekli sağlık kontrol ve tedavileri ile bakımları yapılıp kısırlaştırıldıktan sonra barınaklara yerleştirilerek belli bir süre gözetimde tutuluyorlar. İyileşip sağlıklarına kavuştuklarında ise kanunen doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyorlar ya da sahiplendiriliyor. Barınağımızdaki konuklarımızın beslenmesi ise tamamen kuru mamayla sağlanmaktadır" diye konuştu.

Üçok, kamera sistemiyle 24 saat kontrol altında tutulan merkezde veteriner dahil 4 personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.

(MÇ-SLH-Y)



15.08.2017 12:34:06 TSI

NNNN

