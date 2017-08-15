Karataş Parkı'na makyaj
(Fotoğraflı)
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Karataş parkının ağaçlandırma, yol yapımı ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.
Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, tarafından Kilis'i daha yaşanılabilir ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Ekipler, Karataş Parkı'nda başlattığı çevre düzenleme ve Park Bahçe Müdürlüğü binası düzenlemeleri ile ilgili çalışmaları tamamladı.
Kilis halkının devamlı olarak kullandığı Karataş Parkını ağaçlandırma, yol yapımı ve çiçeklendirme çalışmalarını tamamladı. 2017 yılının başında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bu yılı park ve bahçe yılı ilan etmişti.
(MAD-SD-Y)
15.08.2017 12:36:51 TSI
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