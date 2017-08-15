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Tramvayda 3. etap raylı sistem müjdesi

15 Ağustos 2017 Salı, 12:35
Tramvayda 3. etap raylı sistem müjdesi
Tramvayda 3. etap raylı sistem müjdesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol'den tramvaya binerek, otogara kadar seyahat etti. Halkla sohbet eden Başkan Türel, raylı sistem 3. etabına yılsonuna kadar başlamayı hedeflediklerini müjdeledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı temel atma töreninin ardından Şarampol Projesi'ndeki çalışmaları inceledi. Tonguç Caddesi kesişiminden SSK'ya kadar olan bölümde inceleme yapan Türel, ışıklandırma konusunda yetkililere talimatlar verdi. Bu arada esnaf ve vatandaşla sohbet eden Başkan Türel, Şarampol'ün Antalya'nın en prestijli projesi olduğunu söyledi.
Başkan Menderes Türel, Şarampol Projesi'ni denetledikten sonra, Antray'a binerek Otogar durağına kadar seyahat etti. Başkan Türel'i tramvayda karşılarında gören yolcular kısa bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, kendilerine iyi yolculuklar dileyen Türel'e yoğun ilgi gösterdi. Seyahat boyunca Antalyalılarla sohbet eden Türel, sorun, talep ve görüşlerini dinledi.
3. etaba başlayacağız
Başkan Türel, kendisine yer vermek isteyenlere teşekkür edip, ayakta halkla sohbet ederek yolculuk etmeyi tercih etti. Vatandaşların hal ve hatırını soran Başkan Türel, özellikle 3. Etap Raylı Sistem Projesi hakkında bilgiler verdi. Türel, Varsak-Meltem arasında planlanan 3. Etap raylı sistem projesine bu yılın sonunda başlayıp 2019 yılına kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Antalyalılar seyahat boyunca Başkan Türel ile selfi çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Türel Otogar durağında yolculuğunu tamamladı.

15.08.2017 12:37:44 TSI
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